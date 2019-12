Mit der "Genuss Box" restlos genießen

2019-11-20

Projektteam der Genuss Box: v. l. Ing. Alexander Würtenberger (ATM-Projektleitung), Dr. Alfred Egger (GF ATM), Alois Rainer (Fachgruppenobmann Gastronomie WK Tirol), Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Ingrid Felipe, Mag. Martin Mölgg (Land Tirol), Heiner Messerle (GF Messerle) und Ing. Harald Feldmann (Land Vorarlberg).

Selbst das schmackhafteste Gericht kann einmal zu viel sein: War der Hunger kleiner als die servierte Portion, bleibt zwangsläufig ein Rest am Teller. Ein neues Projekt von ATM, Land Tirol und Wirtschaftskammer Tirol/Fachgruppe Gastronomie nimmt sich genau dieser Situation an: "Genuss Box" heißt die umweltfreundliche und zugleich elegante Alternative zum Wegwerfen von Speiseresten in der Gastronomie.



Für Servicepersonal und Gäste soll die Frage nach dem Einpacken der Reste in die "Genuss Box" zur Selbstverständlichkeit werden, denn Lebensmittel sind kostbar - und das bis zum letzten Bissen. Die ATM engagiert sich schon seit vielen Jahren im Bereich der Lebensmittelabfallvermeidung. Es ist nicht nur ein emotionales Thema, sondern auch wirtschaftlich und ökologisch gesehen sind weggeworfene Lebensmittel ein Problem.



Die "Genuss Box" ist ein innovatives Produkt, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Sie trägt aber auch zur Vermeidung von Plastikschalen, Styroportassen oder mit Kunststoff beschichteten Kartonboxen bei. Sie ist lebensmittelecht und besteht zu 100% aus kompostier- bzw. recyclebarem Karton und Papier (FSC-zertifiziert). Damit kann sie nach dem Gebrauch - je nach Verunreinigungsgrad - zum Altpapier/Karton (sauber) oder über die Bioabfallsammlung (stark verunreinigt) entsorgt werden.



Dass das Produkt überzeugt, zeigt sich in Vorarlberg. Ende 2017 wurde die "Genuss Box" dort von Land und Wirtschaftskammer am Markt eingeführt, inzwischen bietet mehr als ein Drittel der Vorarlberger Gastronomiebetriebe die "Genuss Box" zum Mitnehmen von Resten an. Die Erfolgsgeschichte aus Vorarlberg war Anlass für die Tiroler Projektpartner, die "Genuss Box" auch in Tirol einzuführen.



Weitere Details zum Produkt, zur Bestellung und zu den Hintergründen finden sich auf der Plattform www.genussbox.at.





Fotos: Genuss Box