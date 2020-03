ATM bis auf Weiteres geschlossen

2020-03-16

Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation bleiben das ATM-Büro in Schwaz sowie die Umwelt-Zone-Zillertal bis auf Weiteres geschlossen. Wir sind aber natürlich weiterhin unter unserer Hauptnummerbzw. per Mail an office@atm.or.at für Sie erreichbar.Auch die jeweiligen Abfallberater stehen für dringende Anfragen via Handy oder E-Mail zur Verfügung:Ing. Alexander WürtenbergerLeiter der Umwelt- & Abfallberatung0699/16250022Ing. Anton SintUmwelt- und Abfallberater

sint@atm.or.at 0699/16250023Hans GellnerUmwelt- und Abfallberater0699/16250032Harald Lechner0699/16250014Die zuständigen Ansprechpersonen und Kontaktadressen unserer anderen Fachbereiche finden Sie wie gewohnt unter folgendem Link: Hier klicken Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und halten Sie gerne an dieser Stelle auf dem Laufenden, wenn sich etwas Neues ergibt!