ATM-Büro wieder besetzt!

2020-04-27

Das ATM-Büro in Schwaz sowie die Umwelt-Zone-Zillertal sind wieder wie gewohnt besetzt. Einist bis auf Weiteres jedochUnsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind per Telefon und/oder E-Mail für Ihre Anliegen erreichbar.Hauptnummer und Mailadresse für allgemeine Anfragen: 05242/62400 | office@atm.or.at Die zuständigen Ansprechpersonen und Kontaktadressen der jeweiligen Fachbereiche finden Sie unter folgendem Link: Hier klicken Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und halten Sie gerne an dieser Stelle auf dem Laufenden, wenn sich etwas Neues ergibt!